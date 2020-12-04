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فن

بعد إصابته بفيروس كورونا ... حسن شاكوش يطمئن جمهوره .. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " يطمئن جمهورة عليه بعد اصابته بفيروس كورونا .

وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو " اخواتى وحبايبى وجمهورنا اللى احنا بنحبوا وبيحبنا ... انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان انا الفترة اللى فاتت كونت تعبان شوية وجالى دور كورونا خفيف.

وتابع ساكوش : الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهورى وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زى الفل ومفيناش اى حاجة ".

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يذكر ان قال المطرب حسن شاكوش إن ما تم تداوله من أخبار حول القبض عليه خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية عار تماما من الصحة، وما تم تداوله شائعات، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الحفل ولم يذهب إليه، ولكن الذى ذهب إليه هو عمرو كمال وحمو بيكا، ولم يصابا بأذى.


وتابع شاكوش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، أنه خاض امتحانات نقابة المهن الموسيقية والنتيجة ستظهر بعد غد.

من جانب آخر كان المطرب الشعبى حسن شاكوش قد أعلن طرح أغنية "سالكة" اليوم فى السادسة مساء، والتى يشاركه غناؤها "ويجز"، حيث نشر حسن شاكوش عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو قال فيه: "إخواتى وحبايبى وجمهورى اللى بيحبنى.. إن شاء الله انتظرونى النهاردة الساعة 6.. كليب سالكة يا رب إن شاء الله يعجبكوا.. أنا واخويا ويجز.. وإن شاء الله الأغنية هتكون قنبلة وهتعجبكوا".

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