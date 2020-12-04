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أخبار العالم

دعم الشرعية في اليمن يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة - ارشيفي
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محمود نوفل
اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرية".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، في وقت سابق ، قد اعلن عن تشكيل ميليشيات الحوثي الإرهابية خطر على أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إنه تمت "إزالة وتدمير نحو 166 لغما بحريا نشرتها عشوائيا ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر"، وفقًا لقناة "العربية".

وأضاف المالكي أن "أعمال ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تهدد أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وأحبطت قوات التحالف ايضا عملًا إرهابيًا عبر تدمير زورق مفخخ لميليشا الحوثي وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر. 

وأفاد التحالف العربي بأن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة جراء شظايا المحاولة الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي. 

وقال التحالف إن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية. 

وأعلنت شركة للأمن البحري، إصابة ناقلة تابعة لليونان بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر. 

وقالت الشركة إن لغمًا قد انفجر في البحر الأحمر أضر بناقلة نفط ترفع العلم المالطي وتديرها اليونان قبالة ساحل المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن. 

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