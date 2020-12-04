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برلمان

وفاة والد زوجة رئيس الوزراء السابق.. وعبد العال ينعيها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
المهندس شريف اسماعيل
المهندس شريف اسماعيل
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فريدة محمد
نعى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب والد حرم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق المهندس محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق.

وقال رئيس مجلس النواب: "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم األه الصبر والسلوان".

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الماضي، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

وفاة والد زوجة رئيس الوزراء السابق.. وعبد العال ينعيها
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