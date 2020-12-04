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محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منذ قليل مسجد اليوسفي بمركز ومدينة ديروط والذي طورته وزارة الري لصالح وزارة الأوقاف ضمن 29مسجدًا يتم افتتاحها اليوم على مستوى الجمهورية منها 7مساجد بأسيوط وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 535 مسجدًا من شهر سبتمبر الماضي حتى الآن.

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حضر الافتتاح اللواء اسعد الذكير مدير امن اسيوط واللواء ايمن حسنى رئيس فرع جهاز الامن الوطنى بالمحافظة والعميد ايهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للازمات وفضيلة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبعض اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمركز وقيادات الدعوة بالمديرية وعدد من قيادات المحافظة وكان ذلك وسط حفاوة واستقبال وترحيب كبير من أهالي المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم البالغة بزيارة وزير الأوقاف وافتتاحه لمسجد بمنطقتهم.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن عن إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى قامت الوزارة من شهر سبتمبر 2020 حتى الان بافتتاح (535) مسجدا تم إحلالها وتجديدها.



وأكد جمعة أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانة غير مسبوق في تاريخ مصر وأن رد الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.



من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم افتتاح ما يقرب من 60مسجدًا بأسيوط منذ شهر سبتمبر الماضي حتى الان في إطار حرص الدولة على دعم ورعاية بيوت الله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الانسان المصري وتشييد الكثير من دور العبادة مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز كافة المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية متبعين كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. 



لافتا الى أن افتتاح هذه المساجد يأتي فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء شعائرهم بكل سهولة ويسر لافتًا أن أسيوط يوجد بها 5687 مسجد حكومي على مستوى المحافظة فضلًا عن وجود 1399مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجد خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف.
وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط
وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط
وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط
وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط
وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط
وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط
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