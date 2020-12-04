نائبة وزير السياحة والآثار تلتقي بالوفد الإعلامي الصربي قبل مغادرتهم مصر.. صور

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأعضاء الوفد الإعلامي الصربي في نهاية زيارته التعريفية لمصر التي نظمتها لهم وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع السفارة المصرية في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2020.





ويضم الوفد 12 فردًا من كبار الصحفيين ومسئولي الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في صربيا.





وقد حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وممثلين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.





واستهلت غادة شلبي اللقاء بالترحيب بالوفد، لافتة إلى أهمية هذه الزيارة في الترويج السياحي لمصر بالسوق الصربي وإلقاء الضوء على الأنماط السياحية المتنوعة بها ولا سيما في فصل الشتاء حيث أن السائح الصربي يأتي إلى مصر بصورة أكبر في فصل الصيف حيث تعد مدينة الغردقة المقصد السياحي المفضل لدى السائح الصربي.





وتحدثت عن المقومات المتنوعة للمقصد السياحي المصري والتي تجذب شرائح متنوعة من السائحين حيث يمتاز بالمزج بين السياحة الثقافية والشاطئية.





واستعرضت الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة بما يضمن سلامة كافة الزائرين والسائحين وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدة على حرص الوزارة على متابعة تطبيق هذه الإجراءات بصورة مستمرة، وتطبيق العقوبات الصارمة على المنشآت المخالفة لذلك.





ومن جانبهم، أعرب الوفد الصربي عن سعادته بزيارة المقاصد السياحية المصرية وممارسة العديد من الأنشطة السياحية، مؤكدين على شعورهم بالأمان أثناء وجودهم في مصر لما لمسوه من الاهتمام الكبير بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المناطق والمنشآت السياحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلى جانب سعادتهم بالحفاوة والترحيب وحسن الضيافة التي يتميز بها الشعب المصري.





وأشاروا إلى أنهم سيقومون بنقل تجربتهم السياحية التي عايشوها أثناء تواجدهم في مصر من خلال كتاباتهم المختلفة لجذب مزيد من السائحين الصربيين إلى مصر.





جدير بالذكر أن زيارة الوفد الصربي لمصر تأتي في إطار الرحلات التعريفية "Fam Trips" التي تحرص الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيمها للترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي المقاصد السياحية المصرية.





وتضمنت الزيارة مدن الغردقة والأقصر والقاهرة والجيزة، حيث زاروا في الغردقة متحف الغردقة والمارينا والمسجد الكبير والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى قيامهم برحلة بحرية على أحد اليخوت.





وفي مدينة الأقصر زاروا معابد الكرنك والدير البحري ووداي الملوك وتمثالي ميمنون، وتضمنت زيارة مدينتي القاهرة والجيزة مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، شارع المعز التاريخي بالقاهرة.



