ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نائبة وزير السياحة والآثار تلتقي بالوفد الإعلامي الصربي قبل مغادرتهم مصر.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأعضاء الوفد الإعلامي الصربي في نهاية زيارته التعريفية لمصر التي نظمتها لهم وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع السفارة المصرية في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2020. 

ويضم الوفد 12 فردًا من كبار الصحفيين ومسئولي الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في صربيا.

وقد حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وممثلين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستهلت غادة شلبي اللقاء بالترحيب بالوفد، لافتة إلى أهمية هذه الزيارة في الترويج السياحي لمصر بالسوق الصربي وإلقاء الضوء على الأنماط السياحية المتنوعة بها ولا سيما في فصل الشتاء حيث أن السائح الصربي يأتي إلى مصر بصورة أكبر في فصل الصيف حيث تعد مدينة الغردقة المقصد السياحي المفضل لدى السائح الصربي. 

وتحدثت عن المقومات المتنوعة للمقصد السياحي المصري والتي تجذب شرائح متنوعة من السائحين حيث يمتاز بالمزج بين السياحة الثقافية والشاطئية.

واستعرضت  الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة بما يضمن سلامة كافة الزائرين والسائحين وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدة على حرص الوزارة على متابعة تطبيق هذه الإجراءات بصورة مستمرة، وتطبيق العقوبات الصارمة على المنشآت المخالفة لذلك.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الصربي عن سعادته بزيارة المقاصد السياحية المصرية وممارسة العديد من الأنشطة السياحية، مؤكدين على شعورهم بالأمان أثناء وجودهم في مصر لما لمسوه من الاهتمام الكبير بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المناطق والمنشآت السياحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلى جانب سعادتهم بالحفاوة والترحيب وحسن الضيافة التي يتميز بها الشعب المصري.

وأشاروا إلى أنهم سيقومون بنقل تجربتهم السياحية التي عايشوها أثناء تواجدهم في مصر من خلال كتاباتهم المختلفة لجذب مزيد من السائحين الصربيين إلى مصر.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الصربي لمصر تأتي في إطار الرحلات التعريفية "Fam Trips"  التي تحرص الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيمها للترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي المقاصد السياحية المصرية.

وتضمنت الزيارة مدن الغردقة والأقصر والقاهرة والجيزة، حيث زاروا في الغردقة  متحف الغردقة والمارينا والمسجد الكبير والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى قيامهم برحلة بحرية على أحد اليخوت.

وفي مدينة الأقصر زاروا معابد الكرنك والدير البحري ووداي الملوك وتمثالي ميمنون، وتضمنت زيارة مدينتي القاهرة والجيزة مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، شارع المعز التاريخي بالقاهرة.

نائبة وزير السياحة والآثار تلتقي بالوفد الإعلامي الصربي قبل مغادرتهم مصر.. صور
نائبة وزير السياحة والآثار تلتقي بالوفد الإعلامي الصربي قبل مغادرتهم مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

حقيقة وفاة الفنانة ميار الببلاوي بـ فيروس كورونا

مش مجرد كاس صفيح.. تعرف على مكافأة الفائز من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

توزيع شرائح محمول لتشغيل الإنترنت على تابلت أولى ثانوي خارج المدارس

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

مرسيدس إس كلاس mercedes s class 2021 تصل مصر بعد طرحها في السعودية.. صور

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي