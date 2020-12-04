ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: أشوفكم الخميس اللى جاي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
كلمات في كل بيت مصري.. كان نفسي أشارك معاكم كلمات شعر في مقال من مقالاتي. 

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالات الفضاء الألمانية 

علشان مقال النهارده مش علمي ومش معقد، وطبعا مع الوقت عرفتوني وعرفتو أني مقيم في أوروبا والناس كلها عارفة إيه هو الجانب المشرق في أوروبا،  التكنولوجيا والنظافة والنظام، لكن البعض مش شايف الجانب المظلم أه المظلم، حرفيا الشمس مش بنشوفها كتير هنا، يعني الضوء  بس الشمس مش مجهوده، ده بالزبط زي ما بتكون بعيد عن أهلك وأصحابك، بس بتكلمهم في التليفون، أو  في عصرنا الحديث، فيسبوك مسنجر أو viber أو حتى facetime، هما موجودين في حياتك بس مش موجودين في حياتك، وكلمات الشعر اللي أنا كتبتها دي كانت لماما، أمي، اللي  كانت في حياتي، موجودة كل يوم معايا، بس في الفيسبوك مسنجر، لكن بالعلم أن ضوء الشمس بس مش دفء كفاية، دايما في حاجة ناقصة، لكن أحسن بكتير من عدم وجوده نهائي لأن هي...  في الجنة دلوقتي. 

كلمات الشعر بتقول:
الشمس مش موجودة بس النهار طالع، فاكرة لما كنت بنام والتليفزيون والع، وكان بابا بيزعقلي لما يشوفني من الحر نص هدومي قالع، كنت اقولكوا كلها شوية وأنا من هنا خالع .. كنت فاكر هيكون بيني وبينكو شارع.

دا طلع شارع وبلد كاملة مش فركت كعب ورا عمارة مانا كنت فالأول فاكرها شطارة، حسيت بالغربة لما ركبت الطيارة، شوفت بلاد واسعة كأني طالع من حارة، كنت فاكر نفسي هقابل بنت اسمها سارة..

ويكون عندي بيت وعيلة وسيارة.. على رأي ثوما هل رأى الحب سكارى، ده سارة في خيالي بس، دا الموضوع أصعب بكتير ولا حد بيا حس، بدأتها باجتهاد أكل صحي وجزر وخص.

آقعد في مدينة الناس حواليا هسسس.. مش ناقصني غير وأهلي وأصحابي وبسسس.. لقيت نفسي في معادلة اسمها البرنس الساطع.. مش قولتلك الشمس مش موجودة بس النهار طالع. 

أشوفكم الخميس اللي جاي
Advertisements
Advertisements

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

حقيقة وفاة الفنانة ميار الببلاوي بـ فيروس كورونا

مش مجرد كاس صفيح.. تعرف على مكافأة الفائز من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

توزيع شرائح محمول لتشغيل الإنترنت على تابلت أولى ثانوي خارج المدارس

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

مرسيدس إس كلاس mercedes s class 2021 تصل مصر بعد طرحها في السعودية.. صور

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي