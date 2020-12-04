أحمد فريد يكتب: أشوفكم الخميس اللى جاي

كلمات في كل بيت مصري.. كان نفسي أشارك معاكم كلمات شعر في مقال من مقالاتي.





أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالات الفضاء الألمانية





علشان مقال النهارده مش علمي ومش معقد، وطبعا مع الوقت عرفتوني وعرفتو أني مقيم في أوروبا والناس كلها عارفة إيه هو الجانب المشرق في أوروبا، التكنولوجيا والنظافة والنظام، لكن البعض مش شايف الجانب المظلم أه المظلم، حرفيا الشمس مش بنشوفها كتير هنا، يعني الضوء بس الشمس مش مجهوده، ده بالزبط زي ما بتكون بعيد عن أهلك وأصحابك، بس بتكلمهم في التليفون، أو في عصرنا الحديث، فيسبوك مسنجر أو viber أو حتى facetime، هما موجودين في حياتك بس مش موجودين في حياتك، وكلمات الشعر اللي أنا كتبتها دي كانت لماما، أمي، اللي كانت في حياتي، موجودة كل يوم معايا، بس في الفيسبوك مسنجر، لكن بالعلم أن ضوء الشمس بس مش دفء كفاية، دايما في حاجة ناقصة، لكن أحسن بكتير من عدم وجوده نهائي لأن هي... في الجنة دلوقتي.





كلمات الشعر بتقول:

الشمس مش موجودة بس النهار طالع، فاكرة لما كنت بنام والتليفزيون والع، وكان بابا بيزعقلي لما يشوفني من الحر نص هدومي قالع، كنت اقولكوا كلها شوية وأنا من هنا خالع .. كنت فاكر هيكون بيني وبينكو شارع.





دا طلع شارع وبلد كاملة مش فركت كعب ورا عمارة مانا كنت فالأول فاكرها شطارة، حسيت بالغربة لما ركبت الطيارة، شوفت بلاد واسعة كأني طالع من حارة، كنت فاكر نفسي هقابل بنت اسمها سارة..





ويكون عندي بيت وعيلة وسيارة.. على رأي ثوما هل رأى الحب سكارى، ده سارة في خيالي بس، دا الموضوع أصعب بكتير ولا حد بيا حس، بدأتها باجتهاد أكل صحي وجزر وخص.





آقعد في مدينة الناس حواليا هسسس.. مش ناقصني غير وأهلي وأصحابي وبسسس.. لقيت نفسي في معادلة اسمها البرنس الساطع.. مش قولتلك الشمس مش موجودة بس النهار طالع.



