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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا... وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة... مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة... منى فاروق تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:


أعلنت المنتج طارق الجنايني، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، بعد صراع مع المرض.


اعلن  الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضي منصور انتهاءه من تسجيل اللقاء المترقب لكشف المؤامرة.

ظهرت الفنانة منى فاروق  ، في أحد البرامج المذاعة على "يوتيوب في أول ظهور إعلامي بعد  أزمة الفيديوهات المسربة.

هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده الـ 38.


نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة له برفقة الفنان أحمد حلمي من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
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