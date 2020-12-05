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أخبار العالم

تصريح مهم من وزير التعليم السعودي بشأن الدراسة عن بعد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:41 م
التعليم في السعودية
التعليم في السعودية
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محمود نوفل
أعلن وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني يستمر حتى بعد جائحة كورونا في كل مدرسة، لأنه يمثل رافدًا من روافد التعليم ودعم منظومة التعليم.

وذكر آل الشيخ، خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى قائلا : نشاهد اليوم إمكانات متميزة واستوديوهات على مستوى عالٍ، وتفاني منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات لدعم هذه العملية التعليمية بجهد كبير وشكرًا لهم جميعًا.

وبدوره افاد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ بأنه خلال جائحة كورونا نجحت المملكة في سرعة توفير كافة الاستعدادات لتقديم تعليم عن بُعد متميز يخدم ما يحتاجه الطالب والمعلم في هذه المرحلة، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة  لجودة وكفاءة التعليم ومؤسساته للارتقاء بمستوى التعليم.

من جانبه اثني رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان علي ما شاهده من أعمال لوزارة التعليم، حيث قال : أنا فخور جدًا بما رأيته اليوم من إنجاز وطني، وهذه تعتبر قصة نجاح كبيرة وقصة ريادة للمملكة العربية السعودية في مجال توفير التعليم للجميع، وإيصال خدمة التعليم في ظل الجائحة لجميع الطلاب والطالبات في جميع مناطق هذا الوطن الغالي علينا جميعًا. 

وأضاف الدكتور حسام : أنا فخور بما يشهده نظام تعليم المملكة العربية السعودية من تطور تحت إشراف وزارة التعليم، متوقعًا أنّ التعليم عن بُعد سيكون مشروعًا للمستقبل، وسيستمر للاستفادة منه واستثماره في جميع الظروف خلال الجائحة وبعد الجائحة، وهذه نقلة نوعية لرقمنة التعليم على مستوى المملكة.

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية،  في وقت سابق ، قد قررت استمرار التعليم عن بعد لنهاية الفصل الدراسي الأول.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال وزير التعليم إنه تأكيدا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فصدر الأمر السامي باستمرار ⁧‫التعليم عن بُعد‬⁩ لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

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