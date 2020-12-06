جونز هوبكنز: تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونا و567 ألفا و529 حالة، وذلك عقب تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة.





وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 281 ألفا و121 حالة، وذلك عقب تسجيل 2189 حالة وفاة جديدة.



