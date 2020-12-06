ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جونز هوبكنز: تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونا و567 ألفا و529 حالة، وذلك عقب تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 281 ألفا و121 حالة، وذلك عقب تسجيل 2189 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر الجاري.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

بملابس عصرية .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور