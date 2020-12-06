ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:04 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق ليفربول منافسه وولفرهامبتون اليوم على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز في تمام الساعة التاسعة والربع ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". 

ويسعى فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لتحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام فريق برايتون الجولة الماضية وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار بطولة الدوري. 

ويدخل الريدز بطموحات عالية بعد تحقيق الفوز في بطولة دوري أبطال أوروبا على منافسه اياكس أمستردام بنتيجة هدف دون رد. 

على جانب آخر يحاول فريق ولفرهامبتون تحقيق أفضل نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى. 

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الثالث، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن يحضر المباراة 2000 مشجع.

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية في تقرير لها أمس أنه من المتوقع أن يجلس النجم المصرى محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، خلال لقاء وولفرهامبتون، من أجل إراحته، بينما سيكون الثلاثى الهجومى للريدز، ساديو مانى، وفيرمينو، ودييجو جوتا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ماني بكورونا.. ديوجو جوتا طوق نجاة لـ يورجن كلوب من أزمة كل موسم

ليفربول يسعى لمصالحة الجماهير أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

الفار يلغي هدف محمد صلاح الأول في شباك برايتون بالدورى الإنجليزي

هدف ملغي لـ صلاح.. شوط أول سلبي بين ليفربول وبرايتون في الدورى الإنجليزي

ترشيحاتنا

مبابي بعد إنجاز المئوية: لم أتوقع تسجيل 3 أهداف بقميص باريس سان جيرمان

لتحسين مركزه.. أرسنال يسعى للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

لميس سلامة: السياحة المصرية بدأت تنهض رغم جائحة كورونا

أستاذ الأمراض الصدرية: الشركات العالمية تتسابق لإنتاج لقاح كورونا

الدولار يسجل 15.61 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-12-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-12-2020 بمحافظات مصر

Advertisements

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

رضا عبد العال يفتح النار على موسيماني: بيتوه في الماتش.. وتتويجه مع الأهلي بالبطولات حظ.. فيديو

موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

مبابي بعد إنجاز المئوية: لم أتوقع تسجيل 3 أهداف بقميص باريس سان جيرمان

عبد الحليم علي: سنتعاقد مع اللاعبين مجانا لتجنب إرهاق خزينة الزمالك

رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: عزلنا وليد سليمان عن أسرته.. ومسحة جديدة لـ ديانج

تويتر يكتسي باللون الأحمر.. جماهير الأهلي تحتفل بكأس مصر بـ#أبطال_الثلاثية

فرج عامر: المفاوضات مع علي غزال انتهت بسهولة.. ولم نساوم الزمالك

لتحسين مركزه.. أرسنال يسعى للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

طاهر محمد طاهر يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي

ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

بملابس عصرية .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور