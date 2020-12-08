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برلمان

عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن - عبد الرحمن سرحان
رصدت الفرق التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصل على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، كما اقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب 2020
عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب 2020
عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب 2020
عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في ثاني أيام إعادة انتخابات النواب 2020
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