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مادة واحدة فقط.. وزير التعليم يكشف عن موعد تطبيق النظام التراكمي فى مصر للثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:35 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة في منتصف الطريق لتشريع قانون التراكم للثانوية العامة ولم يتم إقراره بعد وإذا تم إقراره  سيتم تطبيقه علي دفعة اولي ثانوي في سنة 2020/2021.

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان الهدف الاساسي من تعديل القوانين ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة هي الغاء فكرة الامتحان وان يلتفت الطالب الي التعلم نفسه وهذا القانون يتحدث عن الامتحانات فقط لافتا الي ان التراكمية في مراحل الثانوية اول وثانية ثانوي وثالثة يعطي اهمية اكبر للتعليم .

ونوه طارق شوقي ، بأن قبل تعديل القانون فإن اولي وثانية ثانوي كانت سنوات نقل وبعد تعديل القانون سيكون أولى وثانية ثانوي تراكمي للصف الثالث الثانوي .

وتابع طارق شوقي ، ان قانون التعليم كبير جدا ولن يحدث به تغيير الا في مادة واحدة فقط وهي المادة 28 الخاصة بمراحل تعليم الثانوية العام من الصف الاول حتي الصف الثالث الثانوي.
.
واستطرد :سيتم إعادة النظر في الشعب المتعددة بالثانوية العامة مثل علمي علوم وعلمي رياضة والاكتفاء بالعلمي فقط .

واستكمل طارق شوقي ، ان تعديلات قانون التعليم الخاصة بالثانوية هدفها الاعتماد علي المهارات وليس علي الحفظ من أجل الامتحان فقط وسيتم ارسال تعديلات قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها .

وأشار طارق شوقي الي ان كافة الامتحانات ستكون الكترونية وليست ورقية وستتم داخل اللجان وليس في المنزل والبرلمان الجديد هو من سيقوم بالنظر في تعديلات قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة .

واشار الي انه بعد تعديل القانون سيتم تطبيقه علي أول دفعة تقوم بالدخول الي الثانوية العامة بعد إقراره وهم الطلاب المتواجدين في  الاعدادية الان .

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