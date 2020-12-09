بسبب طفلها.. شاهد موقفاً محرجاً لمطربة شهيرة على الهواء مباشرة.. فيديو





تعرضت المطربة الأمريكية الشهيرة «صوفي إليس بيكستور» لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال مقابلة مع بي بي سي، مما جعلها تحمر خجلًا على الشاشة.





خلال مقابلة صوفي مع بي بي سي للحديث عن الطبخ على أنغام الموسيقى، اقتحم ابنها البالغ من العمر 5 سنوات فجأة اللقاء التليفزيوني المباشر.





كانت المطربة والملحنة البالغة من العمر 41 عامًا، في لقاء على قناة بي بي سي لندن للحديث عن موسيقى المطبخ أثناء الإغلاق وكيف ساعدتها النغمات والألحان خلال تفشي وباء كورونا.





لكن سرعان ما قاطع الطفل جيسي والدته صوفي مقتحمًا البث المباشر، عندما ركض إلى الغرفة لإخبارها عن تذوقه لمربى البرتقال، وأخبرها أن أخاه راي، البالغ من العمر 8 أعوام، وصفها بأنها تشبه "القمامة".





لقد دخلت النجمة في حالة هستيرية وهي تحاول إبعاد الطفل البالغ من العمر خمس سنوات وهو يصرخ: "أمي، ماما!"، فيما حاولت أمه الإشارة بيدها لإبقائه بعيدا.





ومع ذلك، على الرغم من طلبها من جيسي أن يخبرها هما يريد في وقت لاحق، اقتحم الطفل فجأة الكاميرا وظهر بصوته: "كنت أقول أن مربى البرتقال مثل القمامة، لقد قلتها لراي".





وهو ما جعل المطربة الشهيرة تحمر خجلا أمام الكاميرا، لما تلفظ به طفلها الصغير على الهواء مباشرة دون أن تسطيع منعه أو تبرير الموقف.





منذ عمليات الإغلاق الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، اتجه العديد من النجوم والمشاهير إلى قضاء وقت أكبر مع عائلاتهم داخل منازلهم، مما وضعهم أمام العديد من المواقف المثيرة.