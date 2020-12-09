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مرأة

مع قطتها.. هاازال كايا بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:21 م
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
التقطت الممثلة التركية هازال كايا صورا مع قطتها وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وطبيعية ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت هازال كايا وهي ترتدي بلوفر باللون الارق بأكمام طويلة وهاي كول، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

وقامت هازال كايا بلم شعرها  إلى الوراء بعمله صقيرة ، مع ترك بعض خصلات من شعرها منسدلا على وجهها بشكل انسيابية وناعم، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وم تتكلف هازال كايا في وضع المكياج، وارتداء الأكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة للغاية ابرزت من رقة وجمال ملامحها الطبيعية.

وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)‏، واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا. 

حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في اسطنبول، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في اسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها. 

وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار. 

وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، بالإضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، واللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية. 

كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.

كما مثلت هازال كايا دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع، وفي عام 2017-2019 أخذت دور البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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