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جيهان جادو: استقبال فرنسا للرئيس السيسي لم يحدث مع أي رئيس دولة في العالم.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي فرساي في فرنسا ، أن المصريين في الخارج ينتظرون زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليهم وزيارة الرئيس فرنسا كانت فخر لكل مصري في الخارج وليس في فرنسا فقط .

وأضافت جيهان جادو خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الفرنسيين يقولون علي الرئيس السيسي انه محنك سياسيا وهذا بسبب خطته الواضحة التي تجعل مصر من إحدى كبرى الدول في العالم ونفتخر اننا مصريين .

وأوضحت جيهان جادو ، أن استقبال فرنسا للرئيس السيسي لم يحدث مع أي رئيس دولة في العالم مؤكدة ان الاعلام الفرنسي كان يقظ جدا جدا لمتابعة زيارة الرئيس السيسي لفرنسا مؤكدة ان مصر الان حليف استراتيجي لفرنسا .

وتابعت  جيهان جادو  إن كلمة الرئيس السيسي في فرنسا رسخت حقيقة أن مصر هي صمام الأمان وبوابة أفريقيا .

واستكملت جادو ، أن الرئيس السيسي وضع يده على بعض النقاط الخطيرة وهي زيارة فارقة في توقيت مهم وحققت أهدافها واعداء مصر ليس لهم مكان من الفرحة التي يعيشها المصريون حاليا.

وأكدت أن أي مكان لا يمكنه الاستغناء بأي حال من الأحوال عن مصر، وأي دولة في العالم تحتاج مصر في منطقة الشرق الأوسط وتتحدث معها وتضع لها حساب.

واختتمت  جيهان جادو أن مصر أعطت الضوء والنصائح للدول الأوروبية عندما حذر الرئيس السيسي أوروبا من الإرهاب وأن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات قوية ضد الجماعات الإرهابية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
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