جيهان جادو: استقبال فرنسا للرئيس السيسي لم يحدث مع أي رئيس دولة في العالم.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي فرساي في فرنسا ، أن المصريين في الخارج ينتظرون زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليهم وزيارة الرئيس فرنسا كانت فخر لكل مصري في الخارج وليس في فرنسا فقط .





وأضافت جيهان جادو خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الفرنسيين يقولون علي الرئيس السيسي انه محنك سياسيا وهذا بسبب خطته الواضحة التي تجعل مصر من إحدى كبرى الدول في العالم ونفتخر اننا مصريين .





جيهان جادو ، أن استقبال فرنسا للرئيس السيسي لم يحدث مع أي رئيس دولة في العالم مؤكدة ان الاعلام الفرنسي كان يقظ جدا جدا لمتابعة زيارة الرئيس السيسي لفرنسا مؤكدة ان مصر الان حليف استراتيجي لفرنسا . وأوضحتيحدثأي





وتابعت جيهان جادو إن كلمة الرئيس السيسي في فرنسا رسخت حقيقة أن مصر هي صمام الأمان وبوابة أفريقيا .





واستكملت جادو ، أن الرئيس السيسي وضع يده على بعض النقاط الخطيرة وهي زيارة فارقة في توقيت مهم وحققت أهدافها واعداء مصر ليس لهم مكان من الفرحة التي يعيشها المصريون حاليا.





وأكدت أن أي مكان لا يمكنه الاستغناء بأي حال من الأحوال عن مصر، وأي دولة في العالم تحتاج مصر في منطقة الشرق الأوسط وتتحدث معها وتضع لها حساب.





واختتمت جيهان جادو أن مصر أعطت الضوء والنصائح للدول الأوروبية عندما حذر الرئيس السيسي أوروبا من الإرهاب وأن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات قوية ضد الجماعات الإرهابية.



