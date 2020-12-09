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برلمان

برلماني: مصر حريصة على إبرام اتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي على هامش زيارته لفرنسا في العديد من القضايا، خاصة وأن الزيارة تكتسب زخما اقليميا ودوليا كبيرا ويتابعها العالم.

وقال عضو مجلس الشيوخ ان الرئيس السيسي ارسل رسالة واضحة الى اثيوبيا فيما يخص سد النهضة، مفادها أن المفاوضات طالت نحو عقد من الزمان، لكن مع هذا فمصر متمسكة بحل عادل واتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وأشار نسيم في بيان له اليوم، الى ان تصريحات السيسي لصحيفة لوفيجارو الفرنسية والتي نشرت على نطاق واسع، اكدت أن ملء سد النهضة بشكل أحادي يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي، و يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون مصري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة امتد طويلا ، موضحا ان تصريحات السيسي لاثيوبيا واضحة تماما وتؤكد على الثوابت الوطنية التي لا يمكن الحياد عنها في هذه القضية الحيوية.
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