في عيد ميلاده.. عدد زيجات محمود العسيلي واعترافه بالفشل

يحتفل الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاده اليوم، الخميس، والذى يعد أحد النجوم الذين قدموا عددا من الأعمال الغنائية التي لاقت إعجاب الجمهور.





وقد أثار محمود العسيلى كثيرًا من حالات الجدل سواء من خلال آرائه أو أفعاله وخاصة حياته الشخصية.





وتزوج محمود العسيلى ثلاث مرات الأولى كانت من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنة الوحيد علي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وتزوج عام 2015 من نادين الملا.





أما الزيجة الثالثة وهى الحالية من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم في مدينة الإسكندرية.





وكان صرح محمود وقال العسيلي: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهاردة، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال، كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة".





وأضاف: "كنت بأحلم إني أعيشها وفعلًا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع، ولكن للأسف التجربتين ما نجحوش، والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش، هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".



