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أخبار العالم

ظريف: إيران لا تعارض التوصل لاتفاق تطبيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
ظريف
ظريف
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سمر صالح
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن بلاده لا تعارض التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال أراد الفلسطينيون ذلك.

وقال ظريف في مقابلة مع مجلة "عصر العجائب" الإيرانية، إنه مع السياسات التي تنتهجها إسرائيل، فإن هذا النظام سينهار، ولن نعترف بها، ولكن إذا أراد الفلسطينيون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فلا مشكلة لدينا.

وأردف ظريف: "في سياق العلاقات الدولية، من غير المعقول بالنسبة لي في وضع نعترف فيه بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل في عام 1948 أصبحت عضوا في الأمم المتحدة، ولكن في ذلك الوقت أصبحت إيران -أيضا- عضوا في الأمم المتحدة كانت ضد إسرائيل، وموقفنا هذا ضد إسرائيل هو موقف واحد ضد الكيان الصهيوني".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الحل الفلسطيني الوحيد هو حل ديمقراطي مشابه لما حدث في جنوب أفريقيا، إذ قال العنصريون: إنه مع قوة غالبية السود، ستختفي الأقلية البيضاء، بينما لم يحدث هذا في جنوب أفريقيا، ولا يزال البيض يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر في ذلك البلد".
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