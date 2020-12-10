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أخبار العالم

إرتفاع كبير رغم بدء التطعيم.. روسيا تسجل 27927 إصابة كورونا فى 24 ساعة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:13 م
روسيا تسجل ارتفاع
روسيا تسجل ارتفاع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا اليوم، الخميس، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، الخميس، عن رصد 27927 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليونين و569126 إصابة.

وأضافت الصحة الروسية أنه تم تسجيل 562 حالة وفاة جديدة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 45280 حتى الآن.

وأشارت الصحة الروسية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و33669 شخص، بعد تسجيل 25877 حالة شفاء جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 81 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، بينها 499 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للهيئة أنه "تم إجراء أكثر من 81 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا، ولا يزال 545704 أشخاص تحت الإشراف الطبي".

وبدأت روسيا منذ الأسبوع الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مضاد لكورونا تم تسجيله رسميا على مستوى العالم.
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