رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

كشفت مجموعة من الأبحاث أن شرب شاي المريمية قد يوفر بعض الحماية ضد مرض الزهايمر والسرطان.
وتشير الأبحاث إلى أن قرارات نمط الحياة الصحية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف والسرطان.
أظهر عدد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانية والبشرية أن المريمية مفيدة للوظيفة الإدراكية، فضلًا عن فعاليتها المحتملة ضد تأثيرات اللويحات المرتبطة بمرض الزهايمر .
وحسب موقع "express"، وجدت دراستان عن قطرات المريمية أو زيت المريمية تحسنًا في الوظيفة الإدراكية للمصابين بمرض الزهايمر، على الرغم من أن الدراسات كانت محدودة.
كما يبدو أن نبات المريمية يوفر فوائد معرفية للبالغين الأصحاء أيضًا.
ووجد عدد من الدراسات تحسنًا في الحالة المزاجية والوظيفة العقلية والذاكرة لدى البالغين الأصحاء بعد أن أخذوا واحدًا من عدة أنواع مختلفة من خلاصة المريمية.
هناك بعض الأدلة الناشئة على أن شاي المريمية قد يساعد في محاربة الخلايا السرطانية أيضًا.
حيث أنه يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان ، بما في ذلك الكرنوسول والكافور وحمض الروزمارينيك.
كشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار أن الكارنوسول يمكن أن يقتل عدة أنواع من الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة.
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في دراسة أجريت على أكثر من 500 شخص ، تم ربط شاي المريمية والبابونج بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.
كما ساعد شاي المريمية في منع التغيرات الجينية التي تسبب تكوين خلايا سرطان القولون.