رخيصة الثمن.. دراسة تنصح بتناول هذه العشبة للوقاية من السرطان

وتشير الأبحاث إلى أن قرارات نمط الحياة الصحية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف والسرطان.

وحسب موقع "express"، وجدت دراستان عن قطرات المريمية أو زيت المريمية تحسنًا في الوظيفة الإدراكية للمصابين بمرض الزهايمر، على الرغم من أن الدراسات كانت محدودة.





كما يبدو أن نبات المريمية يوفر فوائد معرفية للبالغين الأصحاء أيضًا.





ووجد عدد من الدراسات تحسنًا في الحالة المزاجية والوظيفة العقلية والذاكرة لدى البالغين الأصحاء بعد أن أخذوا واحدًا من عدة أنواع مختلفة من خلاصة المريمية.



