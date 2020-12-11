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فن

نشرة الفن.. حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. وتعرف على صلة القرابة بين شبهية ميرنا المهندس والفنانة الراحلة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:38 ص
شبهية ميرنا المهندس
شبهية ميرنا المهندس
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلدعلى مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:


صدى البلدكمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي


هنأت الفنانة ليلى علوى الفنانة الهام  شاهينعلى تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائي بعد  حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها فيالفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " . 


صدى البلددوخني وراه في حفلاته زمان.. تامر حسنى يغنى بصوت مصطفى قمر.. فيديو


نشر الفنان تامر حسنى فيديو له مع الفنان مصطفى قمر من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 


صدى البلدشبيهة ميرنا المهندس تكشف حقيقة صلة قرابتها بالفنانة الراحلة


أثارت شبيهة الفنانة ميرنا المهندس حالة من الجدل بعد ظهورها في حفل ختام الدورة ال ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيدورته ال٤٢.



صدى البلدنقابة المهن التمثيلية السورية تنفي وفاة الفنان الكبير دريد لحام



نفت نقابة المهن التمثيلية السورية وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام بعدما اجتاحت شائعة وفاته منصات مواقع التواصل الاجتماعيعلى مدار الساعات الماضية.



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