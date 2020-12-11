نشرة الفن.. حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. وتعرف على صلة القرابة بين شبهية ميرنا المهندس والفنانة الراحلة

صدى البلد: كمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي
هنأت الفنانة ليلى علوى الفنانة الهام شاهينعلى تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها فيالفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " .
صدى البلد: دوخني وراه في حفلاته زمان.. تامر حسنى يغنى بصوت مصطفى قمر.. فيديو
نشر الفنان تامر حسنى فيديو له مع الفنان مصطفى قمر من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
صدى البلد: شبيهة ميرنا المهندس تكشف حقيقة صلة قرابتها بالفنانة الراحلة
أثارت شبيهة الفنانة ميرنا المهندس حالة من الجدل بعد ظهورها في حفل ختام الدورة ال ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيدورته ال٤٢.
صدى البلد: نقابة المهن التمثيلية السورية تنفي وفاة الفنان الكبير دريد لحام
نفت نقابة المهن التمثيلية السورية وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام بعدما اجتاحت شائعة وفاته منصات مواقع التواصل الاجتماعيعلى مدار الساعات الماضية.