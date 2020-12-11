درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-12-2020 بمحافظات مصر

كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.





وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.







ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.