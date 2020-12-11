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عبد المحسن سلامة: مصر وفرنسا تتوحد رؤيتهما بشأن الأزمة الليبية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:15 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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شيرين عادل
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،  إن الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يعلم جيدا موقف مصر السياسى القوى الثابت، لافتا إلى أن مصر تتمسك بمبدأ حل الدولتين فى القضية الفلسطينية،  وأن لا يفرض أحد حلا على الأشقاء الفلسطينيين. 

وأضاف "عبد المحسن سلامة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك تقديرا فرنسي كبيرا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظرا لمكانته والدور المصرى  الذى تزعمه فى شتى القطاعات . 

وأشار إلى أن مصر فى الوقت الحالى تمتلك ثقلا إقليميا، إضافة لامتلاكها رؤية عالمية والتى  أصبحت تحتل  اهتماما كبيرا، خاصة فى القضية الليبية، والتى احتلت فيه مصر موقف متقدم فى هذا الصدد خاصة وأن كل المواقف الأوروبية تقدمت بناءأ على الموقف المصرى 

وتابع أنه لم تكن لدى الدول الأوروبية رؤية  للأزمة الليبية ولكن عندما قامت مصر بتوضيح هذا الأمر، وامتلكت رؤية واضحة المعالم، مشيرا إلى أن فرنسا لديها توافق كامل مع مصر بشأن الوضع الليبى . 

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