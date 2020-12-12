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رياضة

الخطيب: شاهدت الدموع في أعين أعضاء إدارة الأهلي بسبب الضغوط الكبيرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه كان سعيدًا جدًّا بعد نهاية مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب لقناة الأهلي: إن أغلب أعضاء مجلس الإدارة كانوا بجواره، وشاهد الدموع في أعينهم بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها، وإن هذه المشاعر جعلته يتذكر مباراة صن داونز، التي خسرها الفريق الموسم الماضي بخماسية، ودعم الجماهير للفريق في مباراة العودة بالقاهرة، رغم خروجه من البطولة.

وأضاف الخطيب: «بعد تهنئة الجميع في النهائي، تذكرت مباراة صن داونز وسجدت من جديد لله شكرًا، وهو أقل شيء».

وأوضح أنه شعر بالفوز باللقب الإفريقي والنجمة التاسعة بعد مباراة صن داونز الموسم الماضي، على استاد برج العرب، بعد دعم الجماهير.

وواصل الخطيب حديثه: «افعل ما عليك، التوفيق لن يلازمك بالإيجاب طول الوقت، ولكن يجب أن تفعل ما عليك، والله سيكافئك».

وشدد الخطيب على أن جميع اللاعبين مثل أولاده ويعتز بهم، وأن الميدالية التي حصل عليها وليد سليمان في نهائي إفريقيا ومنحها له هي حقه وحق أولاده وأحفاده يسعدون بها، ويسعد بها مع أسرته لنهاية العمر، وأنه مقدر مشاعر جميع اللاعبين، وهو ما يعتبر هديته الخاصة».
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