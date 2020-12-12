الخطيب: شاهدت الدموع في أعين أعضاء إدارة الأهلي بسبب الضغوط الكبيرة

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه كان سعيدًا جدًّا بعد نهاية مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الخطيب لقناة الأهلي: إن أغلب أعضاء مجلس الإدارة كانوا بجواره، وشاهد الدموع في أعينهم بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها، وإن هذه المشاعر جعلته يتذكر مباراة صن داونز، التي خسرها الفريق الموسم الماضي بخماسية، ودعم الجماهير للفريق في مباراة العودة بالقاهرة، رغم خروجه من البطولة.
وأضاف الخطيب: «بعد تهنئة الجميع في النهائي، تذكرت مباراة صن داونز وسجدت من جديد لله شكرًا، وهو أقل شيء».
وأوضح أنه شعر بالفوز باللقب الإفريقي والنجمة التاسعة بعد مباراة صن داونز الموسم الماضي، على استاد برج العرب، بعد دعم الجماهير.
وواصل الخطيب حديثه: «افعل ما عليك، التوفيق لن يلازمك بالإيجاب طول الوقت، ولكن يجب أن تفعل ما عليك، والله سيكافئك».
وشدد الخطيب على أن جميع اللاعبين مثل أولاده ويعتز بهم، وأن الميدالية التي حصل عليها وليد سليمان في نهائي إفريقيا ومنحها له هي حقه وحق أولاده وأحفاده يسعدون بها، ويسعد بها مع أسرته لنهاية العمر، وأنه مقدر مشاعر جميع اللاعبين، وهو ما يعتبر هديته الخاصة».