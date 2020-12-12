أبرز تصريحات وزيرة الصحة عن تطور اللقاحات ضد فيروس كورونا

ناقشت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة آخر تطورات للقاحات فيروس كورونا ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنها شاركت فى التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا وحصلت على جرعتين، ولم تشعر في الجرعة الثانية بارتفاع درحة الحرارة، وأجرت تحليل الأجسام المضادة.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة دشنت موقعًا إلكترونيًا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه لتوفير لقاح كورونا بكميات كبيرة.





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.





قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن مصر تستحق أن تكون الأولى بجدارة في كل شىء، مضيفة: حصلنا على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا".



