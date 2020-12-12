ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبرز تصريحات وزيرة الصحة عن تطور اللقاحات ضد فيروس كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
ناقشت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة آخر تطورات للقاحات فيروس كورونا ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنها شاركت فى التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا وحصلت على جرعتين، ولم تشعر في الجرعة الثانية بارتفاع درحة الحرارة، وأجرت تحليل الأجسام المضادة.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة دشنت موقعًا إلكترونيًا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على  مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه لتوفير لقاح كورونا بكميات كبيرة.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن مصر تستحق أن تكون الأولى بجدارة في كل شىء، مضيفة: حصلنا على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة زايد: استلام أول شحنة من لقاح كورونا دليل عظمة القيادة السياسية

وزيرة الصحة تطمئن المصريين: خضعت للتجارب السريرية للقاح كورونا الصيني

وزيرة الصحة: الرئيس حرص على توفير لقاح كورونا للمصريين

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

بعد حصولنا على لقاح كورونا.. أحمد موسى: أعداء مصر يشككون في أي نجاح نحققه.. فيديو

وزيرة الصحة: لدينا سلاسل تبريد قادرة على حفظ مليون جرعة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

حسين فهمي: تعرضت للتحرش على يد مجموعة سيدات والأمن أنهى الموقف

صحفي كفر الشيخ قبل وفاته بـ كورونا: أرجوكم خافوا على نفسكم وابعدوا عن التجمعات

«أم صغيرة وصاحبة شعنونة ومثل أعلى» .. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لـ سلوى محمد

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

الخطيب يرد لأول مرة: تعرضنا لأزمات بفعل فاعل.. ولاعبو الأهلي يستحقون اللقب القاري

دعاء استجابة المستحيل وتحقيق الأحلام في الصباح.. هل تعرفه؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلا آلاف الرسائل .. رجلان يقضيان 10 سنوات للرد على مكاتبات الأطفال إلى بابا نويل

مواصفات مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 maserati ghibli hybrid .. صور

خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور