بعد إثارتها الجدل.. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد على السجادة الحمراء

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد ما ظهرت مساء يوم الخميس بإطلالة جريئة ولافتة، وذلك أثناء مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.





وظهرت رانيا يوسف بفستان جريء كما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفتت الأنظار بفستان طويل من الخلف وقصير من الأمام باللون الأبيض الذي يحمل بعض التطريزات الجذابة.





وكان الجزء العلوي من فستان رانيا يوسف من دون بطانة وهو ما عرضها للانتقاد من قبل متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حمل فستان رانيا يوسف توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي.





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ولم تكن هذه المرة الأولي التي تثير فيها الفنانة رانيا يوسف الجدل بسبب فساتينها الجريئة على السجادة على الحمراء، ولكنها تعتبر من النجمات اللاتي تلفت الأنظار وتثير الجدل دائما بالأخص عند ظهورها في المهرجانات مما عرضها للانتقاد من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.





تحرص رانيا يوسف على اختيار الإطلالات والفساتين الملفتة ذات الطابع الجريء، كما تميل إلي التنوع والتجديد وبين مختلف التصميمات والألوان المواكبة لأحدث صيحات الموضة.





تفضل رانيا يوسف اختيار الإطلالات وفساتين السهرة التي تحمل توقيع مصممين الأزياء والماركات العالمية مثل Elisabetta Franchi، balmin ، dolce and gabbana، و غيرهم من الماركات العالمية.





تقوم رانيا يوسف بتنسيق قطع المجوهرات و الحقائب الفخامة و الأحذية الأنيقة مع فساتينها و إطلالاتها مما يمنحها إطلالة جذابة و متكاملة، كما تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و التي تكشف عن جمال ملامحها.





نعرض لكم فيما يلي أبرز الفساتين التي عرضت رانيا يوسف للانتقاد على السجادة الحمراء..



