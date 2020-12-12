الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد السيتي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، السبت، قمة من العيار الثقيل، بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2، بتعليق يوسف سيف.





مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي:

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على السيتي في مباراة الليلة، بعد وداع دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي من دور المجموعات، والهبوط إلى الدوري الأوروبي.





في المقابل يطمح مانشستر سيتي بقيادة في انتزاع الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، لتحسين وضعه السيئ في جدول مسابقة الدوري، والحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على اللقب.





يذكر أن آخر مباراة بين يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز اليونايتد بهدفين دون رد، سجلهما مارسيال ومكتومناي.





ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي:





ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الـ 18.





غياب الجماهير:

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.





ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.





قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.





الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.