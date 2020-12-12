مقتل لاعب كرة قدم ونجله في قصف حوثي على ملعب نادي أهلي تعز

قصفت ميليشات الحوثي في اليمن ملعب نادي أهلي تعز، ما أسفر عن مقتل لاعب كرة قدم يمني ونجله، بينما أصيب آخرون جراء سقوط قذيفة داخل الملعب خلال التدريب.





وقال مسؤول في مدينة تعز جنوب غرب اليمن إن قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي سقطتت على ملعب نادي الاهلي أثناء تدريب ناصر الريمي، وهو لاعب سابق في نادي الطليعة، حيث كان يدرب نجله واصدقائه، ما تسبب في مقتل اللاعب مع نجله وإصابة 3 آخرين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وذكلت وكالة سبأ الرسمية أن ميليشيات الحوثي استهدفت عددا من الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بقذاف الهاون.





من جانبها أدانت الحكومة اليمنية القصف الحوثي، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "ندين ونستنكر بشدة الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بقصف ملعب اكاديمية النادي الاهلي بمدينة تعز والذي اسفر عن استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة ونجله عمران وجرح الأطفال كرم شوقي ورمزي شوقي أثناء تأديتهم التمارين الرياضي".



