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رياضة

محمد يوسف: أهدرنا الكثير من الفرص أمام وادي دجلة.. والتوفيق ابتسم في اللحظات الأخيرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:39 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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عبدالله هشام
أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول للبنك الأهلي، ان هناك فرص كثيرة اهدرت امام مرمى وادي دجلة، إلا أن التوفيق ابتسم في اللحظات الأخيرة بهدف عاصم صلاح .

وأوضح محمد يوسف أن الفريق لا يزال  بمرحلة الانسجام وسيكون للفريق شكل اخر مع مرور الوقت، مؤكدا على أن اللاعبين قاموا بتنفيذ استراتيجية اللعب طوال المباراة. 

ووجه يوسف الشكر اللاعبين على إصرارهم بعدم الخروج من المباراة الأولى لهم بهزيمة.

وحسم التعادل الايجابي بهدف ، نتيجة المباراة بين فريقي البنك الأهلي ووادي دجلة في المباراة التي اقيمت علي ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الاولي من بطولة الدورى الممتاز . 

جاء هدف فريق وادي دجلة بعد كرة عرضية من جهة اليمين من جورجينيو إنتيما قابلها صلاح أمين برأسية من الوضع طائرا غالطت الحارس أحمد السعدني وسكنت أسفل يمين المرمى في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وتعادل البنك الأهلي في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من عاصم صلاح من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وفي هذا اللقاء عادل محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الرقم القياسي المسجل بإسم اسطورة روما الايطالي فرانشيسكو توتي وذلك بعد مشاركته في مباراة اليوم امام فريق البنك الأهلي في الجولة الاولى من بطولة الدوري الممتاز . 

وشارك عبد المنصف للموسم ال25 علي التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث كانت اول مشاركاته مع فريق مزارع دينا موسم 1996 - 1997 وبعدها الزمالك والجونة وانبي . 

وكان الرقم مسجلا بإسم اسطورة روما توتي الذي شارك مع فريقه في 25 موسم متتالي وهو نفس الرقم الذي يشاركه باولو مالديني اسطورة دفاع منتخب إيطاليا وميلان بينما جاء في الصدارة هوجو جاتي نجم الأرجنتين الذي لعب 26 موسم متتالي.
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