محمد يوسف: أهدرنا الكثير من الفرص أمام وادي دجلة.. والتوفيق ابتسم في اللحظات الأخيرة

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول للبنك الأهلي، ان هناك فرص كثيرة اهدرت امام مرمى وادي دجلة، إلا أن التوفيق ابتسم في اللحظات الأخيرة بهدف عاصم صلاح .





وأوضح محمد يوسف أن الفريق لا يزال بمرحلة الانسجام وسيكون للفريق شكل اخر مع مرور الوقت، مؤكدا على أن اللاعبين قاموا بتنفيذ استراتيجية اللعب طوال المباراة.





ووجه يوسف الشكر اللاعبين على إصرارهم بعدم الخروج من المباراة الأولى لهم بهزيمة.



