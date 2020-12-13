سمير غانم: رامي رضوان برنس وحسن الرداد يتحط على الجرح يطيب.. فيديو

وأضاف سمير غانم ف ي لقائه على برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي : زوجتي دلال عبد العزيز اعرف عيوبي جيدا.. وإنجاب البنات جميل.. خلفة البنات تجنن ومكنش نفسي في ولد أوي".

واكد أن رامي رضوان هو البرنس، كما أن حسن الرداد، لا يوجد فيه عيوب ويوضع على الجرح يطيب.

سمير غانم يروي تفاصيل طفولته وعلاقته بوالده

وقال غانم خلال حواره أن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفًا أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.





وأشار إلى أن والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، المسؤول عن حل الخلافات بين القبائل.





وأوضح أنه في صغره حضر مع والده بعض جلسات الصلح بين القبائل، مضيفا: "والدي كان ضابط صارم جدا في شغله، وفي البيت له هيبة طبعا، ولو حد فينا كان تعب أو حصله حاجة مينامش.. كان عنده إحساس كبير بالمسؤولية .. عمره ما ايده اتمدت علينا وإحنا صغيرين، إلا لو في غلطة جامدة كان يمسك الواحد فينا من ايده كده ويكلمه ويكون بيضغط عليها.. قرصني كتير في إيدي بالمسكة دي".



