لتقليل أعراض نقص فيتامين د.. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

يعتبر هذا النوع من منتجات الألبان مصدرًا ممتازًا لبروبيوتيك الأمعاء، كما أن الوصول إلى مجموعة متنوعة معززة سيقضي على ما بين 10 و 20 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين د.

وفقًا للدكتور أوز، هناك أربع طرق لإضافته إلى نظامك الغذائي، تعرف عليهم خلال السطور التالية وفقا لموقع "express".

التونة والسلمون والماكريل

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين د.

توفر ثلاث أونصات من سمك السلمون المطبوخ أكثر من 100 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين د دفعة واحدة.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، تحتوي 3 أوقية من التونة المعلبة في الماء على 154 وحدة دولية من فيتامين د.