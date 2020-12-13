لتقليل أعراض نقص فيتامين د.. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

يلعب فيتامين د العديد من الأدوار الحاسمة في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي نقص الفيتامين الأساسي إلى إحداث فوضى بعدة طرق بما في ذلك التعب وآلام العظام والاكتئاب، وسيساعد اتباع نظام غذائي غني بهذه الأطعمة الأربعة على تقليل أعراض نقص فيتامين (د) والحفاظ على عمل الجسم في أفضل حالاته.
يساعد فيتامين د الشخص على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من نظامه الغذائي واستخدام هذه المعادن للحفاظ على قوة العظام والأسنان والعضلات مما يساعد على منع السقوط مع تقدم العمر، قد يكون لفيتامين د أدوار أخرى في جهاز المناعة في الجسم وصحة القلب أيضًا.
وفقًا للدكتور أوز، هناك أربع طرق لإضافته إلى نظامك الغذائي، تعرف عليهم خلال السطور التالية وفقا لموقع "express".
اللبن
يعتبر هذا النوع من منتجات الألبان مصدرًا ممتازًا لبروبيوتيك الأمعاء، كما أن الوصول إلى مجموعة متنوعة معززة سيقضي على ما بين 10 و 20 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين د.
من المهم ملاحظة أن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وقد أظهرت الدراسات امتصاصًا أفضل للفيتامين عند تناوله مع الدهون الصحية.
التونة والسلمون والماكريل
تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين د.
توفر ثلاث أونصات من سمك السلمون المطبوخ أكثر من 100 في المائة من احتياجاتك اليومية من فيتامين د دفعة واحدة.
وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، تحتوي 3 أوقية من التونة المعلبة في الماء على 154 وحدة دولية من فيتامين د.
وقال الدكتور أوز إن سمك السلمون المدخن على خبز الصودا الأيرلندي مع المارجرين المدعم طريقة رائعة لبدء اليوم.
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الفطر
ينتج الفطر فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس، حيث يحتوي على 400 وحدة دولية لكل ثلاثة أونصات.
وتختلف كميات فيتامين (د) في الفطر اعتمادًا على كمية ضوء الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الفطر.
وفقًا للدكتور أوز ، "سيستمر الفطر في إنتاج فيتامين د حتى بعد حصاده ، لذلك قم بتعريض عيش الغراب لبعض أشعة الشمس بعد شرائه للحصول على بعض فيتامين د في المنزل."