شيكابالا يرد على مرتضى منصور بشأن عبدالحليم علي.. شاهد

رد الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، على حديث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المجمد بشأن تصريحه اليوم حول عبدالحليم على مدير الكرة بقوة.
ونشر شيكابالا صورة له عبر استورى انستجرام مع عبدالحليم على، واضعا تاجا فوق رأس العندليب فى رد قوى ينفى به مزاعم مرتضى منصور بشأن قيام الفهد الاسمر بطرد العندليب من غرفة خلع ملابس اللاعبين فى لقاء الطلائع بالكأس.
وقال مرتضى منصور فى فيديو نشره اليوم قبل أن يقوم بحذفه، أن شيكابالا قام بطرد عبدالحليم على من غرفة خلع الملابس فى لقاء الطلائع الذى خسره الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر من نصف النهائي .
في سياق آخر قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بالمباراة التي جرت بينهما أمس السبت في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.
وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء".
وتابع: "قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين".
وأكمل: "فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل".
وأتم: "سبب عدم ارتداء حازم إمام شارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه".