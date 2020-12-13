أفضل من ماني وفيرمينو.. غياب جوتا يضع كلوب في ورطة

تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ضربة موجعة خلال الساعات الماضية، بعد تعرض البرتغالي ديوجو جوتا، نجم الفريق لإصابة في الركبة خلال الساعات الماضية.





ووفقًا لتقارير إنجليزية، فإن ديوجو جوتا سيغيب عن 13 مباراة عن ليفربول في متخلف المسابقات بسبب الإصابة التي يعاني منها.









ورغم أن كلوب يمتلك محمد صلاح وساديو ماني في خط الهجوم، إلا أن جوتا الذي تعاقد معه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من وولفرهامبتون، وأصبح أحد أفضل لاعبي الفريق خلال فترة قصيرة، حيث انصهر اللاعب مع الريدز سريعا.





وشارك ديوجو جوتا مع ليفربول في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 9 أهداف، متفوقا على ساديو ماني الذي سجل 5 أهداف، وربرتو فيرمينو الذي سجل هدفين.





النجم المصري محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في خط هجوم ليفربول الذي يتفوق على ديوجو جوتا، حيث شارك " مو" مع الريدز في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 12 هدفا، أي بمعدل هدف كل مباراة.





ليفربول سيفتقد لحلول جوتا الهجومية في مباريات الدوري الإنجليزي، في ظل منافسة الريدز نظيره توتنهام على صدارة البريميرليج، كما أنه مهدد بفقدانه في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته منتصف شهر فبراير المقبل.





سيتعين على كلوب مساعدة فيرمينو وساديو ماني على استعادة مستواهما خلال الفترة المقبلة، من أجل تعويض غياب جوتا، حيث تراجع أداء أسد التيرانجا ونجم السيساو بشكل كبير خلال الموسم الحالي.





ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، خلف توتنهام متصدر الترتيب بفارق الأهداف.





على الصعيد القاري، ينتظر فريق ليفربول تحديد منافسه في دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام القرعة، غدا الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة نيون السويسرية.





وصعد ليفربول إلى دور الـ16 كمتصدر عن المجموعة الرابعة برصيد برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلانتا الإيطالي صاحب المركز الثاني.





ومن المقرر أن يواجه ليفربول أحد الأندية التالية في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا " أتلتيكو مدريد- وبوروسيا مونشجلادباخ - بورتو - إشبيلية - لاتسيو - برشلونة - لايبزيج".