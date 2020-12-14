طالب يشكر وزير التعليم على تنوع مصادر التعلم.. وشوقي: والله شرحت صدري





حيث قال الطالب في رسالته : اشكر معاليك دكتور طارق شوقي علي كل تلك المصادر التي تمكنت من الحصول عليها و التعلم منها ، انا طالب في الصف الثالث ثانوي و الان التعلم أصبح له متعه خاصة و أصبحت اهتم بالبحث و العلم لا الدرجات اشكر سيادتكم خالص الشكر





و من جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على رسالة الطالب قائلا : ⁩ والله شرحت صدري .... ربنا يوفقك وزملاءك جميعا





و دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، والذين يبحثون عن مصادر تعليمية مجانية موثوق فيها للتعلم ، إلى الدخول على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري .





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إلى منصة إدارة التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط هنا





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه طلاب الثانوية العامة 2021 سيجدوا على منصة إدارة التعلم كل المحتوى التفاعلي لجميع المواد وبثلاث لغات.





الاستفادة من المواد التعليمية المتاحة على منصة ذاكر التعليمية من خلال الضغط هنا

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يمكن أيضا لطلاب الثانوية العامة 2021بدون اسم مستخدم أو كلمة سر ، مؤكدًا أنه يرى أن منصة إدارة التعليم على بنك المعرفة lms.EKB.eg أكثر عمقا وتخصصا للمرحلة الثانوية فقط ، ولكنها تحتاج تفعيل الطالب على حساب بنك المعرفة او استخدام البريد الالكتروني الجديد الموحد من ميكروسوفت.

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بداية من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، سيخوض طلاب مرحلة الثانوية العامة بالكامل الإمتحانات إلكترونيًا بطريقة التقييم الجديدة





وقالت وزارة التربية والتعليم : ستعتمد امتحانات الثانوية العامة بجميع صفوفها هذا العام على الفهم وليس الحفظ.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : أن طلاب المرحلة الثانوية ، يستطيعون الآن الفهم بالطريقة التي يفضلونها، سواء بالكلام أو الشرح المباشر أو التجارب العملية أو الصور والخرائط العقلية ، من خلال قناة مدرستنا 2 ، التي تتيح الوسائل والطرق المختلفة والمتعددة للمذاكرة التي تعتمد على الفهم وتساعد الطلاب على معرفة كيفية استخدام المصادر المختلفة لتحقيق أفضل المخرجات لعملية التعلم ومعرفة كيفية حل الاختبارات على طريقة نظام التقييم الجديد .

جدير بالذكر أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا 2 عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 سيخضعون لامتحان تجريبي بعد إجازة نصف العام.

وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من هذا الامتحان التجريبي الذي سيعقد في كل المواد هو أن يتدرب الطلاب على أسلوب الامتحان الإلكتروني وطريقة الأسئلة ليطمئنوا قبل موعد الامتحانات الأساسية التي سيتم عقدها لها في نهاية العام الدراسي الحالي.



وجه طالب في الثانوية العامة 2020 رسالة شكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب