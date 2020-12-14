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منوعات

غرفة خاصة و3 اَسرة.. أرنب ضخم يعيش حياة مرهفة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
أرنب
أرنب
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نهى حمدي
حجمه الضخم جعله مميز عند أصحابه فقد حظي بالدلال والحب وغرفة منفردة خاصة به فقط في منزل مالكه، معيشة هانئة يعيشها الأرنب الضخم والفريد من نوعه.

وتقول مالكته والتي تدعى "لين هوبسون" أن حيوانها الأليف الذي يبلغ وزنه 20 رطلًا مدلل للغاية، فهو يشاركها أدق تفاصيل حياتها حتى مشاهدة التليفزيون ومتابعة البرامج سويًا، بسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

كما أن لديه ثلاثة أسرة لإراحة رأسه الضخم ، بما في ذلك سرير في غرفته الخاصة، "جيستر" هو أرنب عملاق قاري 
يُعرف أيضًا باسم العملاق الألماني، وهو سلالة كبيرة من الأرانب.

وتضيف "لين" صاحبة الـ 60 عامًا: "الأرنب هو أفضل حيوان أليف يمكن لأي شخص أن يرغب فيه.. شخصيته جميلة للغاية ، بالإضافة إلى إنه محب للغاية وهادئ وحسن التصرف". 

فيما أكدت "لين" : "أنا أحبه كثيرًا وأدلله بشكل كبير، فهو مثل طفل بالنسبة لي"، وأضافت:"كل ما أفعله يتبعني ، سواء كان ذلك مشاهدة التلفاز أو غسل الملابس".

وكانت "لين"الطاهية المتقاعدة، قد اشترت الأرنب "جيستر " العام الماضي ، عندما كان عمره بضعة أسابيع فقط، قامت منذ ذلك الحين بتدريبه على استخدام المرحاض حتى يتمكن من العيش في المنزل بدلًا من العيش في كوخ بالخارج.
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