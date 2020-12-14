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أخبار البلد

هل زادت ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.. المالية توضح الحقيقة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية.

وشددت وزارة المالية على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصًا على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
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