ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل مران الأهلي باستاد التتش استعدادا للمحلة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة أمس الأحد والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

كما عقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.‏

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تضمنت الحديث عن بعض الأمور  الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة غزل المحلة الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز،

كما تطرق الحديث إلى رحلة  الأهلي إلى النيجر؛ استعدادا لخوض مباراة سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كواليس مران الأهلي.. محاضرة موسيماني وعودة مروان محسن وتدريبات خاصة لـ أيمن أشرف

علي معلول يستعد للعودة لتدريبات الأهلي بجلسة في الجيم

موسيماني يعقد محاضرة نظرية للاعبي الأهلي

ثلاثي الأهلي ينتظم في المران الجماعي

وائل جمعة يزور الأهلي لتهنئة اللاعبين بالثلاثية.. صور

شاهد.. كواليس تدريب الأهلي بالتتش استعدادا لمصر المقاصة فى افتتاح الدوري

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ12

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

قبل الإعلان الرسمي من الجبلاية.. ننشر عقوبة رمضان صبحي ومدة إيقافه

بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف

إصابة مديره الفني بكورونا.. ضربة موجعة فى المحلة قبل مباراته الأولى بالدوري

الرقية الشرعية للأطفال.. اقرأ على ابنك هذه السورة 7 مرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازدا Mazda تطرح سيارة جديدة حصريا في أستراليا.. صور

هيونداي تخطط لطرح سيارات كهربائية فارهة من جينيسيس

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور