بالأسماء .. نتيجة جولة الإعادة في انتخابات النواب بالقاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.





كشفت الهيئة في بيان صحفي، أصدرته منذ قليل، أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وأكدت الهيئة الوطنية فوز 7 مرشحين فى 6 دوائر بمحافظة القاهرة .





أشارت مصادر بالهيئة الوطنية إلى أن الهيئة تلقت التظلمات من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وذلك من خلال تحقيق الطلبات المقدمة منهم وانتهت إلى رفض بعضها لعدم جدية التظلم،وعدم قبول البعض الآخر.