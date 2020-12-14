صقر يكلف فاتن عبد الغني برئاسة حي السويس

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تكليف المهندسة فاتن عبد الغنى برئاسة حى السويس .





كانت تشغل منصب سكرتير الحى كما تم تكليف محمد عبد الله سكرتيرا لحى السويس وتكليف امل احمد بمنصب سكرتير حى فيصل.





وصرحت المهندسة فاتن عبد الغنى رئيسة حى السويس انها ستعد خلال ايام تصورا بأعمال التطوير بنطاق الحى خاصة بالمناطق الساحلية على الكورنيش والممشى والكورنيش القديم مع رفع كفاءة الشوارع التجارية بمنطقة النمسا وشارع التحرير والشهداء وشارع الجيش .

كما ستعد خطة للعاملين بالحى لسرعة انجاز مطالب المواطنين والجماهير المتعاكلة مع الحى وفق برنامج زمنى عاجل لانجاز مصالح المواطنين .





ويهيب حى السويس بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء ولم يستوفوا باقى أوراقهم بضرورة إكمال مستندات التصالح فى موعد أقصاه أسبوع لأن القانون ينص على شهر من تاريخ التقديم.

ومن لم يستف مستنداته سيعتبر طلبه لاغيا وعليه التقدم بطلب جديد ومستندات جديدة للسير فى إجراءات طلب التصالح.

كما تم إخطار المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح بخطابات مسجلة بعلم الوصول و بلصق إخطارات إستيفاء المستندات على العقارات المخالفة.

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