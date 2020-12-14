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سفير السودان بأمريكا: دول صديقة ساعدتنا في الخروج من قائمة الإرهاب وهناك اتصالات مع إسرائيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال نور الدين ساتى، سفير السودان في أمريكا، إن السودان عانى من سنوات قاتمة، والآن بعد حدوث التغيير استعاد السودان حريته، وينظر السودانيون للمستقبل بكثير من الثقة، وما حدث اليوم من استبعاد السودان من قائمة الإرهاب، يدعو إلى التفاؤل.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، للإعلاميين كريمة عوض وخيرى رمضان، على "القاهرة والناس"، لا توجد اليوم دولة مستقلة عن الدول الأخرى، فالعالم تحكمه مصالح مشتركة، ولابد أن نتوصل إلى طريقة للتفاهم، فعلى مدار 27 سنة، ذهب النظام السودانى فى الاتجاه المضاد لهذا الطريق، ولكننا ننظر لما يحدث بتفاؤل، لأنه ابتداءً من هذا اليوم، عاد السودان إلى المجتمع الدولى من الناحية السياسية والمالية والاقتصادية، لأننا حرمنا من المميزات الطبيعية، وعلاقتنا مع جيراننا.

وتابع "ساتى"، لا يمكن أن تكون هناك دولة فى العالم تتعامل خارج الإطار الاقتصادي العالمي، فكل أصدقاء السودان القدامى والجدد، عملوا معا من أجل خروج السودان من هذه القائمة، ونتعامل حاليا مع التنمية من خلال قيم مثل الرغبة فى السلام واستقرار المنطقة والعالم، فكانت الدولة المحبة للسلام مساندة لنا، ونتمنى استمرار الدعم لإعادة بناء الاقتصاد السياسى، الجميع يعلم أن هناك اتصالات مع إسرائيل، ولكن هذا يعتمد على أشياء كثيرة، وأن نتفاهم على قيم مشتركة، ووسائل إعادة الأمن والسلام للمنطقة.

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