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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. انفجار يضرب ناقلة للنفط بميناء جدة.. فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.. قرار سعودي مهم حول لقاح كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
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شريف سيد
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العالمي والإقليمي، وهذه مجموعة من أهم الأخبار التي نشرت خلال الساعات الماضية: 


أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حصد حتى الآن 56 صوتًا مقابل 52 للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، داخل المجمع الانتخابي.


كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمس الاثنين، أن إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.


أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن موعد التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


أعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي. 


كشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024. 

صدر أول تعليق من مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردًا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على أنقرة مساء أمس الإثنين.

كشف مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته عدم القبول العلني بنتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن. 
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