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أخبار العالم

وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط يؤكد محورية دور مصر الإقليمي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
وزير الدولة البريطاني
وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرل
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أ ش أ
أكد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر في لندن طارق عادل، مع المسؤول البريطاني، حيث تم بحث تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.

وأشار كليفرلي إلى تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا هامًا لبريطانيا.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم /الأربعاء/، أن الجانبين رحبا في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بينهما عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير 2021.

كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن. 

وتناول اللقاء تطورات لعدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية. 
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