حماية المستهلك بالأقصر تتصدى للغش التجارى

واصلت حماية المستهلك بمحافظة الأقصر دورها في حماية المواطنين من الغش، حيث ألزمت إحدى الشركات باستبدال غسالة ملابس وجهاز محمول بـ آخر جديد، وذلك في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس
وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وتحت إشراف المهندس عبد الرزاق الصافي محمد وكيل مدير تموين الأقصر.
قامت حماية المستهلك بالأقصر بإلزام احدي الشركات باستبدال غسالة ملابس ١٣كجم بأخري جديدة من نفس النوع والماركة والوزن، عندما تقدم المواطن (م.ح.ا) بشكوي يتضرر فيها بانه قام بشراء غسالة ملابس وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال والزام احدي الشركات باستبدال جهاز محمول باخر جديد من نفس النوع والماركة،
وتقدمت المواطنة (ج.ا.ي) بشكوي بأنها قامت بشراء جهاز محمول وعند الاستخدام والتشغيل وجد به عطل فني وعليه تم إلزام الشركه بالاستبدال.
وفي مجال خدمات مابعد البيع تم صيانةعدد(٤)غسالة ملابس مختلفة الماركات والوزن وصيانة عدد(٣)ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة، وعدد(١)شاشة ٣٢بوصة، وعدد(١)سخان غاز طبيعي.
كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدي التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.
وتهيب حماية المستهلك بالمواطنين اتباع التعليمات الواردة بشهادة الضمان وعدم تعرض المنتج لسوء الاستخدام، وطلب الفاتورة القانونية من البائع وقت الشراء، وتركيب المنتجات التي تحتاج للتركيب والتشغيل عن طريق الشركة مثل (التكييف- الغسالة- السخان)، الاتصال بالخط الساخن المدون بشهادة الضمان لتفعيل الضمان وعدم التعامل مع الأرقام التي تعرض علي القنوات الفضائية لأعمال الصيانة والتعامل دائما مع الخط الساخن المدون بشهادة الضمان لإتمام أعمال الصيانة باشر تحقيق الشكاوي وإنجاز أعمال حماية المستهلك.