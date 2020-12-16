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محافظات

حماية المستهلك بالأقصر تتصدى للغش التجارى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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شمس يونس
واصلت حماية المستهلك بمحافظة الأقصر دورها في حماية المواطنين من الغش، حيث ألزمت إحدى الشركات باستبدال غسالة ملابس وجهاز محمول بـ آخر جديد، وذلك في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس


وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وتحت إشراف المهندس عبد الرزاق الصافي محمد وكيل مدير تموين الأقصر. 
 
قامت حماية المستهلك بالأقصر بإلزام احدي الشركات باستبدال غسالة ملابس ١٣كجم بأخري جديدة من نفس النوع والماركة والوزن، عندما تقدم المواطن (م.ح.ا) بشكوي يتضرر فيها بانه قام بشراء غسالة ملابس وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال والزام احدي الشركات باستبدال جهاز محمول باخر جديد من نفس النوع والماركة، 

وتقدمت  المواطنة (ج.ا.ي)  بشكوي بأنها قامت بشراء جهاز  محمول وعند الاستخدام والتشغيل وجد به عطل فني وعليه تم إلزام الشركه بالاستبدال.
 
وفي مجال خدمات مابعد البيع تم صيانةعدد(٤)غسالة ملابس مختلفة الماركات والوزن وصيانة عدد(٣)ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة، وعدد(١)شاشة ٣٢بوصة، وعدد(١)سخان غاز طبيعي.

كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدي التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.

وتهيب حماية المستهلك  بالمواطنين اتباع التعليمات الواردة بشهادة الضمان وعدم تعرض المنتج لسوء الاستخدام، وطلب الفاتورة القانونية من البائع وقت الشراء، وتركيب المنتجات التي تحتاج للتركيب والتشغيل عن طريق الشركة مثل (التكييف- الغسالة- السخان)، الاتصال بالخط الساخن المدون بشهادة الضمان لتفعيل الضمان وعدم التعامل مع الأرقام التي تعرض علي القنوات الفضائية لأعمال الصيانة والتعامل دائما مع الخط الساخن المدون بشهادة الضمان لإتمام أعمال الصيانة باشر تحقيق الشكاوي وإنجاز أعمال حماية المستهلك.
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