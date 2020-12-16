تخصيص مليار جنيه لإنشاء وتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا.. التفاصيل

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، عن تخصيص مليار جنيه لإنشاء وتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا.









وقال "غنيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا يعتبر صرحا كبير جدا، حيث وصلت التكلفة تقريبا إلى 615 مليون جنيه كإنشاءات وتجهيزات معمارية وتشطيبات داخلية، موضحا أنه تم اعتماد 400 مليون جنيه لتجهيز الأجهزة الطبية والعمليات والعنايات المركزة.









وأضاف أن المستشفى تعتبر معنية بالجراحات، لافتا إلى أن هذا القطاع يعد نصف التخصصات الطبية وقد يكون أكثر، كما أنه يتم تغطية المستشفى بكل التخصصات الجراحية إلى أعلى ما وصل إليه العلم الحديث.









وأكد أنه يتم الاهتمام بأن تكون كل الأقسام ممثلة بطريقة علمية بحثية جراحية على أعلى مستوى، متابعا أنه يوجد بالمستشفى أطباء حاصلون على شهادات من جامعات أوروبية وخلافه، بالإضافة إلى الأساتذة من جامعة طنطا ومن مصر بشكل عام.









وأشار إلى أن التجهيزات بالمستشفى تتم وفقا لمعايير الجود العالمية، لافتا إلى أن هناك 68 سرير عناية مركزة فائقة مصممة ومجهزة على المواصفات العالمية.