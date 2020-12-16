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أخبار العالم

إخوان تونس.. عبير موسى: يخططون لقتلي بـ حادث سير

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:01 م
عبير موسي
عبير موسي
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محمود نوفل

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، عن مخطط لاغتيالها عن طريق حادث سير.

وذكرت موسي في شريط فيديو «يخططون لقتلي (في إشارة إلى إخوان تونس)، ولكن ليس بالرصاص، وإنما بحادث سير، داعية أنصارها إلى مواصلة الطريق في حال اغتيالها، معلنة عن إطلاق ما أسمتها ثورة التنوير. 

وأفادت موسي قائلة : هي ثورة حقيقية ضد منظومة الخراب والدمار»، معلنة عن تدشين اعتصام الغضب بمدينة المونستير (وسط شرق) بعد غد وفق ماذكرت صحيفة البيان الإماراتية. 

وأضافت قائلة : سننظم أيام غضب في مختلف مناطق البلاد، حسب روزنامة، سنعلن عنها في حينه، وسنطلق عريضة شعبية، تتبنى محتوى لوائحنا وخطنا السياسي الوطني، وسنصطف مع الشعب التونسي، ولن نعير اهتمامًا لمن يريد مواصلة تبييض هذه المنظومة، ويبقى الباب مفتوحًا لمن يستفيق ويراجع خياراته، وينخرط في مسار ثورة التنوير.

وكانت موسي افتتحت اعتصام الغضب بالعاصمة تونس في 17 نوفمبر الماضي، والذي لا يزال متواصلًا، وأردفته باعتصام الغضب بمدينة صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، والذي دشنته الأحد الماضي.
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