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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يسعى لمواصلة انتفاضته أمام بيرنلي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:08 ص
فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا
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محمد السعيد
يستضيف فريق أستون فيلا نظيره بيرنلي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق أستون فيلا لمواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على بيرنلي في مباراة الليلة، بعد الفوز الثمين على وولفرههامبتون في الجولة الماضية.

وحقق أستون فيلا فوزا قاتلا على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد سجله أنور الغازي من ركلة جزاء في الدقيقة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو، السبت الماضي.

ويفقد أستون فيلا لخدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في العضلية الخلفية.

وقال دين سميث في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي: "تريزيجيه سيغيب عن المباراة المقبلة للإصابة، وكذك لويز وكاش للإيقاف، بينما سيتم تقييم حالة باركلي قبل الإصابة".

وتابع دين سميث: "هاوس وهيتون وجيلبرت جاهزين بدنيا بعد مشاركتمم مع فريق الشباب".

وأشار مدرب أستون فيلا: "فريق بيرنلي قدم أداءا جيدا خلال 4 وأو 5 مباريات ومواجهته ستكون صعبة".

في المقابل يدخل بيرنلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة أيضا، بعدما حقق الفوز على أرسنال بهدف دون رد.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 18 بـ 9 نقاط.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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