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فيديو جراف

فيديو جراف.. دفتر عزاء الفنانين في 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
كورونا.. أزمات صحية.. موت مفاجئ هكذا خسر الوسط الفني عددا كبيرا من الفنانين الذي وقع رحيلهم كالصاعقة على جمهورهم وتركوا بصمة واضحة بأعمالهم التلفزيونية والسينمائية.

وكان من آخر الفنانين هو الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي مايو الماضي، توفي الفنان الكبير حسن حسني، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته.

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ولمزيد من التفاصيل حول أكثر من 10 فنانين رحلوا عن عالمنا فى 2020، شاهد الفيديو جراف التالى.



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