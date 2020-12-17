لمدة ساعة ونصف.. استجواب حاكم مصرف لبنان لهذا السبب

استجوبت المدعية العامة في جبل لبنان، اليوم الخميس، حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، وذلك في إطار ملف الدولار المدعوم.









ووفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، استمعت القاضية غادة عون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حضر إلى مكتبها، للحديث عن ملفي إهدار الدولار المدعوم والقروض السكنية المدعومة من البنك المركزي.









وبحسب مصادر قضائية، تم استجواب سلامة من قبل القاضية غادة عون، على مدار ساعة ونصف.









وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، استدعت سلامة في وقت سابق، للاستماع إليه في ملف التلاعب بسعر الصرف لدى الصرافين والهدر في الدولار المدعوم.









لكن سلامة تقدم باعتذار "لأسباب أمنية"، مبديا استعداده للمثول في جلسة لاحقة.









وأصبح ملف الدولار المدعوم أزمة كبيرة في لبنان، حيث يقصد به الذي يتم منحه للتجار بسعر صرف أدنى من سعر صرف السوق للحصول على المواد الاستهلاكية والغذائية، وتأتي التحقيقات فيه ضمن حملة لمحاربة الفساد.