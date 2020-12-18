محافظ القاهرة يعلن عن مشروع لتطوير منطقة مسجد الحسين وباب الوزير

أعلن محافظ القاهرة عن مشروع لتطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية.
وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية ، أن التطوير سيشمل منطقة كفر الطماعين خاصة شوارع أم الغلام، وقصر الشوق، وكفر الزغاري، ومدخل شارع الأزهر المؤدي إلى حارة سيد الدواخلي وباقي المنطقة.
أما عن مشروع خان الحسين للحرف اليدوية، ومنطقة درب اللبانة، فسيشمل المشروع مسار تعليمي وثقافي علاوة على استمرار الأنشطة التجارية والترفيهية والسياحية، كما سيتم إعادة تأهيل منطقة باب الوزيرو باب زويلة والحاكم بأمر الله، ويجري الآن وضع خطط التطوير بما يتسق مع تطوير القاهرة الإسلامية.
من ناحية أخرى، أكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دراسة اقتصادية وفنية لاستغلال مجمع الأسواق الجديد بمدينة 15 مايو بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتاحة به.
كما استعرض محافظ القاهرة ما تم من إجراءات تتعلق بتطوير مجزر 15 مايو.
وأوضح أنه يتضمن 530 محلا تجاريا، إلى جانب عدد من مظلات بيع اليوم الواحد، وعدد من المباني الخدمية والإدارية، إلى جانب مسجد وحدائق للأطفال، وأشار المحافظ إلى وجود عدد من البدائل الخاصة بالملكية والإدارة وفقا لمعايير محددة.