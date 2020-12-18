محافظ القاهرة يعلن عن مشروع لتطوير منطقة مسجد الحسين وباب الوزير

أعلن محافظ القاهرة عن مشروع لتطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية ، أن التطوير سيشمل منطقة كفر الطماعين خاصة شوارع أم الغلام، وقصر الشوق، وكفر الزغاري، ومدخل شارع الأزهر المؤدي إلى حارة سيد الدواخلي وباقي المنطقة.



