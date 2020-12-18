سبب خروج المصريين الأحرار من المجالس النيابية واستقالة نوابه

كشفت الخريطة البرلمانية الجديدة عن اختفاء هيئات برلمانية من الساحة السياسية خاصة حزب المصريين الأحرار الذي لا يمثله نواب في مجلسي الشيوخ والنواب .





ازمة الحزب بدأت بعدما رفض المشاركة في القائمة الوطنية التى شاركت فيها الأحزاب والقوى السياسية حيث كان يسعى للحصول على عدد اكبر من المقاعد داخل القرائن وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب كثرة عدد الأحزاب المشاركة في التحالف و ضرورة تمثيل بعض الفئات المجتمعية وهي من الشروط التي حددها القانون وتلزم القائمين عليه بنسب محددة للفئات المجتمعية.





قاطع المصريين الأحرار معركة انتخابات مجلس الشيوخ على خلفية أزمة داخلية بين اتجاه كان يرى المشاركة في انتخابات المجالس النيابية وآخر ترى ضرورة المقاطعة.





و تسبب الخلاف في المزيد من الاستقالات التي بدأت بنواب الحزب مرورا باستقالته رئيس الهيئة البرلمانية وصولا إلى استقالة النائبة سيليفا نبيل التي قدمت استقالتها قبل ايام للدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار بعض كوادر الحزب خاضوا المعركة كمستقلين لكنهم لم يتمكنوا من الفوز.





الجدير بالذكر ان قرار مقاطعة حزب المصريين الاحرار لانتخابات الشيوخ في أزمة داخلية شديدة للحزب، حيث ادى للمزيد من الاستقالات الداخلية خاصة وسط نوابه ممن كانوا يريدون خوض المعركة و انضم بعضهم لاحزاب اخرى و اعلن نوابه الحاليين خوض الانتخابات مستقلين أو تحت لواء أحزاب أخرى.





ووفقا للنتائج النهائية تحول الحزب الذى احتل المركز الاول في نتائج البرلمان الحالي الى المركز الاخير، حيث كان قد حصل على المركز الاول في الانتخابات الماضية بواقع 65 مقعد و الان لم يحصل على شيئ و بعد أن كان المصريين الاحرار الحزب الاول من حيث نتائج الانتخابات الماضية للبرلمان يختفي الان من المشهد تماما.





المستقيلون من الحزب انتقدوا تقليص أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من ٦٤ نائبا لـ ٩ نواب، وغلق كثير من المقرات في الشارع موضحين ان هذا أثر علي نشاط الحزب في الشارع.





و بمقارنة الواقع الحالي للقوى السياسية بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة ، نجد تراجع شديد لاحزاب كانت في المقدمة و ظهور قوى اخرى جديدة حصلت على موقع جديد في الحياة السياسية

الجدير بالذكر ان الاحزاب التي ستتمكن من تشكيل هيئات برلمانية هي التي يزيد عدد نوابها عن ١٠ مقاعد و بذلك حددت المادة الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر شرط لتشكيل هيئات برلمانية و بذلك سيكون من حق 5 أحزاب فقط تشكيل هيئات برلمانية لها وهي مستقبل و طن وحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد و وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة بينما لم تتمكن احزاب من تشكيل الهيئات البرلمانية و هي المصري الديمقراطي الإصلاح والتنمية التجمع إرادة جيل الحرية المصري حزب العدل حزب المؤتمر وحزب النور السلفي .





و نصت المادة «24» على شروط لتشكيل الهيئات البرلمانية من خلال من اللائحة الداخلية و نصت على ان تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلان ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.





و خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادةمن هذه اللائحة".