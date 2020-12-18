ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سبب خروج المصريين الأحرار من المجالس النيابية واستقالة نوابه

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:53 ص
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
Advertisements
فريدة محمد
كشفت الخريطة البرلمانية الجديدة عن اختفاء هيئات برلمانية من الساحة السياسية خاصة  حزب المصريين الأحرار الذي لا يمثله نواب في مجلسي الشيوخ والنواب

ازمة الحزب بدأت بعدما رفض المشاركة في القائمة الوطنية التى شاركت فيها الأحزاب والقوى السياسية حيث كان يسعى للحصول على عدد اكبر من المقاعد داخل القرائن  وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب كثرة عدد الأحزاب المشاركة في التحالف و ضرورة تمثيل بعض الفئات المجتمعية وهي من الشروط التي حددها القانون وتلزم القائمين عليه بنسب محددة للفئات المجتمعية.

قاطع المصريين الأحرار معركة انتخابات مجلس  الشيوخ على خلفية  أزمة  داخلية  بين اتجاه كان يرى المشاركة في انتخابات المجالس النيابية وآخر ترى ضرورة  المقاطعة.

و تسبب الخلاف في المزيد من الاستقالات التي بدأت بنواب الحزب مرورا باستقالته رئيس الهيئة البرلمانية وصولا إلى استقالة النائبة سيليفا نبيل التي قدمت استقالتها قبل ايام للدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار بعض كوادر الحزب خاضوا المعركة كمستقلين لكنهم لم يتمكنوا من الفوز.

الجدير بالذكر ان قرار  مقاطعة حزب المصريين الاحرار لانتخابات الشيوخ في أزمة داخلية شديدة للحزب، حيث ادى للمزيد من الاستقالات الداخلية خاصة وسط نوابه ممن كانوا يريدون خوض المعركة و انضم بعضهم لاحزاب اخرى و اعلن  نوابه الحاليين خوض الانتخابات مستقلين أو تحت لواء أحزاب أخرى.

ووفقا للنتائج النهائية  تحول الحزب الذى احتل المركز الاول في نتائج البرلمان  الحالي الى المركز الاخير، حيث كان قد حصل على  المركز الاول في الانتخابات الماضية  بواقع   65 مقعد  و الان لم يحصل على شيئ و بعد   أن كان المصريين الاحرار الحزب الاول من حيث نتائج  الانتخابات الماضية للبرلمان  يختفي  الان  من المشهد  تماما.

المستقيلون من الحزب انتقدوا تقليص  أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من ٦٤ نائبا لـ ٩ نواب، وغلق كثير من المقرات في الشارع موضحين ان هذا  أثر علي نشاط الحزب في الشارع.

و بمقارنة الواقع الحالي للقوى السياسية بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة ، نجد تراجع شديد لاحزاب كانت في المقدمة و ظهور قوى اخرى جديدة حصلت على موقع جديد في الحياة السياسية
  
الجدير بالذكر ان الاحزاب التي ستتمكن من تشكيل هيئات برلمانية هي التي يزيد عدد نوابها عن ١٠ مقاعد و بذلك حددت المادة الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر شرط  لتشكيل هيئات برلمانية و بذلك سيكون من حق  5 أحزاب فقط تشكيل هيئات برلمانية لها وهي مستقبل  و طن وحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد و وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة  بينما لم تتمكن احزاب من تشكيل الهيئات البرلمانية و هي  المصري الديمقراطي الإصلاح والتنمية التجمع إرادة جيل الحرية المصري حزب العدل حزب المؤتمر وحزب النور السلفي .

و نصت  المادة «24» على شروط لتشكيل الهيئات البرلمانية من خلال من اللائحة الداخلية و نصت على ان تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة  رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلان ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى. 

و خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادةمن هذه اللائحة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى: إصدار قانونى الإدارة المحلية والعمل ضمن أولويات مجلس النواب المقبل

عماد الدين حسين: سقوط البرلمان الحزبي القديم.. فيديو

برلمان 2021.. تعددية حزبية وتمثيل لكل طوائف المجتمع

تعددية وتنوع وطموح.. «برلمان 2021» أحزاب بلا غياب ومشاركة بلا إقصاء

لا إقصاء لأحد.. القائمة الوطنية تكسر قاعدة الحزب الأوحد.. برلمان 2021 بدون أغلبية مطلقة.. تمثيل بارز للمرأة بـ 148 مقعدا.. وحضور بارز للشباب

برلمان 2021..القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج لإنهاء سيطرة الحزب الواحد على مقاعد النواب..مستقبل وطن:حرصنا على تمثيل جميع القوى الحزبية فى المجلس الجديد..ونائب:أتوقع وجود معارضة بناءة تعمل لصالح البلد

ترشيحاتنا

بعد نهاية الجولة الـ 13 .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة ثلجية قوية تضرب نيويورك.. فيديو

إيهاب الكومي: إدارة سيراميكا كليوباترا كسبت الرهان بعد التمسك بمدرب عالمي مثل هيثم شعبان .. فيديو

بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. أحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا

سبب خروج المصريين الأحرار من المجالس النيابية واستقالة نوابه

بعد التعذيب المبرح لطفل على يد والديه| تشريعية النواب تطالب بتغليظ عقوبة تعذيب الأطفال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللوز في الفطار ؟

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم